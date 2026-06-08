León XIV rezará ante la tumba de Gaudí

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A unos días de cumplirse 34 años de la constitución de la Asociación pro Beatificación de Antoni Gaudí, el arquitecto José Manuel Almuzara, uno de sus impulsores y su presidente hasta 2023, cree que el «momentazo» de la visita del papa León XIV en Barcelona será cuando se detenga ante la tumba de Antoni Gaudí. Cree que el hecho de que el Papa baje a rezar ante la tumba del artista es una «ratificación» de la declaración de ‘venerable’ por parte del papa Francisco en abril de 2025, el paso que puede llevarle a ser reconocido beato y, posteriormente, santo. Será un momento clave para la asociación, creada en 1992 para cumplir un objetivo que ya está cerca.