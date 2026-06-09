El PSOE desconocido

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En el mundo de Internet los usuarios más activos se adentran en lo que se llama la Deep Web (internet profunda) que contiene todo el contenido de la red que no está indexado por los buscadores tradicionales. Incluye contenidos legales como bases de datos empresariales, cuentas de correo electrónico personales o intranets bancarias. Luego está la Dark Web (Internet oscura), que es una fracción muy pequeña y oculta dentro de la internet profunda y para entrar en ella los usuarios deben utilizar configuraciones de red específicas y herramientas para enmascarar la dirección IP (identidad real del usuario).

El anonimato que proporciona el internet oscuro atrae tanto a usuarios que desean proteger su privacidad frente al rastreo masivo de datos o a quienes desean comunicarse de forma segura. Pero debido a la dificultad de rastrear a los usuarios es un entorno utilizado por delincuentes. Los recientes sumarios del caso Zapatero por el juez José Luis Calama y el del caso Leire Díez del juez Santiago Pedraz ofrecen indicios suficientes como para sospechar que además de un PSOE profundo, que como cualquier partido necesita preservar su privacidad, también existiría un PSOE oscuro donde se encubrían ilegalidades, fontanería política, facturas falsas, coacciones a fiscales, comisiones ilegales y demás. ¿PSOE oscuro o conspiración contra el socialismo? De cualquier forma la legislatura no puede seguir su curso normal hasta que no se despejen las sospechas sobre la existencia o no de un nivel oscuro (cloacas) por debajo de la fachada del partido socialista y hasta qué punto podría conectar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Si la relación de la oscura Leire Díez con el secretario de organización, Santos Cerdán, se limitó a un contacto esporádico para entregarle un ‘pendrive’, o fueron 23 encuentros en la sede de Ferraz. Si las citas inicialmente negadas por el ministro Marlasca y después reconocidas entre la directora de la Guardia Civil y la misma fontanera-periodista tuvieron como objetivo condicionar, o no, el desempeño de la UCO. Si como dice ahora Santos Cerdán, la UCO busca destrozar su imagen y su honorabilidad y actúa como una trama para destruir el prestigio de dirigentes socialistas seleccionados primero y posteriormente investigados para encontrar algo delictivo o sospechoso en su actuación.

«Nunca se me ha informado sobre sus andanzas», se defendió el presidente, refiriéndose a Leire y dejando en el aire la duda de si como en otros casos de corrupción, ‘Kitchen’ y demás, los máximos responsables se enteran por la prensa porque no abren las oscuras estancias de sus partidos. El problema es cómo fue posible, en todo caso, que la fontanera tuviera un nivel de «andanzas» tan desahogado y variado dentro de la organización socialista, sin el visto bueno de los jefes.