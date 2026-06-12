Siete minutos y un gol

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En el Parlamento, sus señorías le otorgaron al Papa siete minutos de aplausos… y tardaron menos en olvidarlos, a juzgar por el intercambio de crueldades verbales que se dedicaron ya al día siguiente. Volvieron a esgrimir la crueldad de costumbre; a aplaudirla o abuchearla, en función del turno. La democracia no es el problema, sino la incapacidad de los partidos para un diálogo crítico compatible con la legítima discrepancia. En cambio, los fieles, no olvidaremos nunca esta visita, pues el corazón tiene memoria y en él todo es para siempre. En fin, dejemos a sus señorías con su limitaciones emocionales — no todos, ni todas, pero sí la mayoría— , y celebremos «el golazo», esa jovial expresión con la que a Santidad mostró su emoción por el afecto recibido. Golazo de la Iglesia fue, es y será. Por cierto, con ecuánime sentido del humor dijo a los periodistas: «León XIV es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid». Francisco habrá reído y exclamado, desde el palco celestial: «¡Este es mí Roberto!». El buen humor es una manifestación de la alegría cristiana. Y nada tiene que ver —nos lo enseñó Cervantes— con el escarnio y la mofa.

Qué lección de conmovedora sencillez dieron, desde el ámbito de la cultura, Antonio Banderas, Sergio Dalma, Nina Pastori, David Bustamante, Rozalén… los músicos y los coros… pero también el matrimonio de periodistas Patricia Pardo y Christian Gálvez, quienes proclamaron públicamente su fe, con la emoción de ser personas separadas de sus anteriores parejas. Millones de españoles hemos aplaudido al Papa y a sus mensajes pastorales. Ojalá nuestros propios sietes minutos de aplausos no se queden en mero ruido, como ha ocurrido en el Parlamento. Dicho esto, cuando Jesús fue preguntado cuántas veces hay que perdonar contestó: «Setenta veces siete». La política no puede ser un cuchillo de palabras. España no quiere eso.

Y sí, un gran «golazo» el de una Iglesia que proclama su compromiso con los pobres y con quienes sufren, con los migrantes y las víctimas de las guerras, con los marginados, y que reclama una democracia que no destruya al rival. «Todos somos pecadores perdonados», dijo. Sí, en el corazón los minutos son para siempre. Gracias, Santidad.