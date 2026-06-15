La conexión de Artime con el Papa... y con León

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Fue una de las 14 personas que subieron al Falcon que el Rey dejó el pasado sábado en Tenerife al Papa para que pudiera llegar a su casa. Junto a León XIV viajaron el cardenal Parolín, dos altos cargos de la secretaría de Estado del Vaticano, sus dos secretarios personales y el cardenal español Ángel Fernández Artime, lo que da muestra de la proximidad de este salesiano nacido en Luanco hace 65 años y que estuvo en las quinielas de papables antes de que la fumata blanca anunciara la elección de Prevost. De su humanidad y su cercanía saben mucho en su pueblo natal, donde ayudaba en la pescadería de sus padres. Y también los leoneses que han acudido en Luanco a alguna de las misas que ha oficiado. Les ha quedado grabado el poder de sus homilías.