El verso suelto de José Antonio Diez desafina...

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Cuando se pretende ‘dar la nota’ no siempre se acierta y en demasiadas ocasiones se ‘desafina’. El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, se ha acostumbrado a navegar contracorriente, buscando generar polémicas y ganar ‘ventajas’ llamando la atención. Quizá tenga sus réditos en política, al menos, entre los palmeros. Pero también eso acaba generando sonrisas cuando no carcajadas en la bancada contraria. Ayer, en Valladolid, así se recibió la presencia de Diez en la toma de posesión del nuevo gobierno de la Junta. Con división de opiniones. Enojo entre sus compañeros del PSOE y chufla en el PP al contemplar al paladín del leonesismo rendir pleitesía...