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Durante la Transición las redacciones de algunos periódicos volvieron a ser una réplica de los Consejos de Ministros como lo habían sido en tiempos de la República y la Restauración. Allí, tras acalorados debates envueltos de humo —entonces se fumaba en todas partes— se nombraban y cesaban ministros de manera virtual. Ahora esa virtualidad ha cambiado de escenario para trasladarse en buena medida a las tertulias —en la radio o en la televisión— espacios de debate que, a su vez, son deudoras de los contenidos de los medios digitales. Se cierra así un círculo en el que todo cambia para que todo vuelva a su lugar original invitando a reflexionar sobre el papel de los medios y su influencia en la definición del debate político. Y en la pugna por controlar el relato.

Porque el relato de los hechos tiende a cobrar más importancia que el hecho mismo. ¿Les suena el empeño de Pedro Sánchez, el de sus ministros y el de los periodistas afines al frente de tertulias televisivas, en hablar de «requerimiento» para no llamar registro al que llevaron a cabo agentes de la Guardia Civil en la sede central del PSOE en Madrid? El objetivo, a veces al margen de la verdad, es anticiparse en el relato.

En el Parlamento se sigue hablando de política pero donde cada día se hace más política es en las tertulias de la televisión y en las redes. Es la novedad. La televisión y la radio suman tertulias que a su vez se alimentan de los medios digitales que pugnan por determinar el discurso político y conformar las ideas y creencias sociales del momento construyendo los marcos desde los que interpretamos la realidad. Un repaso a cómo los medios afines al Gobierno han ido presentando los complejos sumarios de los casos de presunta corrupción que han llevado a la imputación del ex presiente del Gobierno Rodríguez Zapatero o el conocido como «las cloacas del PSOE», da idea de la importancia de anticiparse en los relatos a la hora de instalar en el ánimo y memoria de la opinión pública unas u otras conclusiones. Vivimos tiempos en los que quien antes miente o disfraza la verdad es quien, por lo general, gana la carrera del relato.