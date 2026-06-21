Este verano, con menos posibilidades...

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El Observatorio Cetelem prevé un verano de restricciones económicas. Augura que el gasto de media se reducirá un 13%. En concreto, calcula que los castellanos y los leoneses podrán disponer de una media de 1.074 euros para los ‘excesos’ veraniegos. El 79 por ciento de los encuestados manifiesta su intención de viajar durante las vacaciones de verano, un punto menos que el pasado año y cuatro puntos por encima de la media española. No obstante, el importe medio de gasto para los castellanos y leoneses que viajarán este veranos es de 1.244 euros, un descenso «considerable» respecto al verano anterior del 13 por ciento y 16 puntos por debajo de la media española.