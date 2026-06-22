Planeta: 75 años de lectura

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El pasado día 11 se convirtió ya en fecha histórica en los anales que documentan los acontecimientos sobresalientes de la editorial Planeta: en el Palacio de Cibeles de Madrid reunió a un centenar de escritores, ganadores y finalistas que obtuvieron en su momento tal condición en el Premio Planeta de Novela, acto con el que se iniciaba una serie conmemorativa tan redonda, significativa y emblemática. La trayectoria de los premios literarios en España no llega a poder observar perspectiva de tal calado. 75 años, por tanto, no es cuestión baladí, sino festiva. Y el encuentro se convirtió en una fiesta, en un encuentro de espíritu familiar que rindió un homenaje a los escritores, especialmente a los finalistas como reconocimiento a su contribución a la historia y al prestigio del Premio a lo largo de tres cuartos de siglo. Como culminación de los actos, y siguiendo una tradición consolidada a lo largo de este tiempo, la concesión del Premio 2026 tendrá lugar el próximo 15 de octubre en Barcelona.

El acto madrileño —breve e intenso—, amparado por un marco singular de belleza y recogimiento, sentó a más de seiscientos representantes de la política, la empresa y especialmente la literatura, la cultura y los medios de comunicación que siguieron con interés la síntesis de una ilusión editorial y humana que marca la identidad del Grupo. Emoción y reencuentro, en definitiva, que es la razón última para que los eslabones de la cadena sigan corriendo con naturalidad, con la adaptación a los tiempos, como ocurrió en la celebración de este tramo de su historia. Seguramente porque durante ese trayecto recorrido sigue sin perder de vista una verdadera implicación social. Más claro: un compromiso permanente. Estoy hablando de una historia profundamente humana, en el sentido más preciso de la palabra, porque es, además, una historia de amor por la lectura. Con estas o parecidas palabras, desde luego con su espíritu, se dirigió a los asistentes el presidente del grupo Planeta, José Creuheras, que presidió la gala. Después de recordar a quienes crearon, dirigieron y asentaron el Grupo y de valorar la presencia de los escritores vinculados al premio, recalcó la ayuda que el Premio Planeta de Novela supuso para el incremento lector, fácilmente constatable, de forma especial y sustantiva en algunos tramos históricos, circunstancia que consolida el enriquecimiento personal, además, lógicamente, de las diferentes posibilidades de elección, dadas las múltiples tendencias tanto temáticas como estilísticas que nos ha ofrecido a lo largo y ancho de tantas convocatorias. En la mente del fundador estaba clara la idea de difundir el libro y la lectura. Hoy sigue vivo el mismo espíritu, fortalecido y enriquecido ante las nuevas generaciones y los nuevos tiempos.

Mereció la pena. Ahora nos queda la esperanza y el consuelo del centenario. Ya queda menos, aunque con nuevos desafíos y escalas intermedias.