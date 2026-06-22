Nuevo dolor de cabeza para las pymes

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La nueva normativa europea sobre envases que empezará a aplicarse en todos los Estados miembros desde el próximo 12 de agosto genera «desconcierto, desconocimiento e incertidumbre» entre pequeñas y grandes empresas españolas, sobre las que tendrá un «impacto importante», según el sector del reciclaje. La normativa introduce la obligación de envases reutilizables por fases y con un calendario que diferente en cada sector. Por ejemplo, la restauración tendrá que aceptar, a partir de 2027, el recipiente del propio cliente en take-away y a partir de 2028 deberá ofrecer la opción al cliente de llevarse su take-away en envase reutilizable, sin coste mayor.