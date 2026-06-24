¡Es un cantante!

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Se hizo rico como abogado defendiendo a paramilitares, futbolistas y famosos. El enriquecimiento veloz proporciona hoy una ventaja electoral a todo candidato a presidir un país, no hay argumento más rotundo ni mejor promesa que exhibir la riqueza amasada y venderla como objetivo alcanzable por la masa y ejemplo a seguir. Trump marcó esa vía prometiendo a la gente ganar más y, aunque use su poder para seguir amasando sólo él fortunas vergonzantes, no lo castigará su votante que cree en el milagro de la multiplicación de sus panes (de oro) y sus peces (de río revuelto). Y por la trocha que abrió Trump a machete, llegan Bukele, Millei, el chileno Kast... y desde el domingo, otro más con camiseta de amarillo futbolero y subiéndose a la parra de la patria, patria parriba, patria pabajo, patria a la conquista de la patria, patria patriótica... y teatralizando un saludo militar siempre impropio (y sospechoso) en un civil. Abelardo de la Espriella ganó y, cuando alguien gana, otro pierde; y lo de «gané con mi partido, pero gobernaré para todos» no se lo cree nidiós. Y así amaneció un país partido en dos, algo ya natural también en Estados Unidos, en la Inglaterra del Brexit marrado, en la misma Rusia con mordaza o en esta «mi querida España», mía y nuestra... Toda nación va de corazón partido y su sangre riega surcos donde crecen nuevos nacionalismos vestidos de patria... y de patriotas con el verbo más grande que la boca de un pajar. Maldita esa noria que rige el mundo desde que el mar tiene orillas. Con sobradas razones el respetado católico Gustave Thibon se declaró enemigo del nacionalismo y de la democracia que gobierna para propios recetando un san Joderse para los impropios. ¿No nos iría mejor si se presentara a elecciones una Inteligencia Artificial no manipulada?... Va siendo hora de probar ese arbitraje, un ¡ni patí ni pamí!, sino para el ay-ay-ay, que es el quejío del pueblo. A De la Espriella no le gusta la IA, canta mejor que él, que quiso ser lírico y grabó dos discos, mereciendo hoy lo que aquí se decía del tipo trafullas: ¡ese tío es un cantante!... Confiemos en que el origen asturiano de ese apellido diluya los malos presentimientos.