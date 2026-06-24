El día de la revelación

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Cada vez que pago impuestos y hago mi declaración anual de la renta, como esta semana, me acuerdo con asco de los mil asesores del inefable P. S. y de la casta corrupta que expolia España como una plaga de parásitos. Qué desgracia. Cuando me subo a un AVE, ese tren de alta velocidad disminuida, experimento la incertidumbre y el suspense de las viejas películas de Hitchcock. Y me bajo del vagón, tres o cuatro horas después, con el enfado, la resignación y el bochorno de las películas antifranquistas de Berlanga o Azcona. Es criminal, pero nuestros impuestos no sirven para mantener el nivel del medio de transporte por el que sentíamos admiración y orgullo hace solo una década. Dónde quedó Adamuz. Y así con todo en la España plurinacional que nos promete la propaganda sanchista.

El examen es implacable y los resultados nefastos. No hay más que perder el tiempo y la paciencia leyendo los resúmenes de los múltiples sumarios que abarrotan la mesa del presidente para comprobarlo con indignación y rabia. De modo que el susodicho P. S. se retiró cinco días a meditar sobre el destino aciago de su mujer y aprovechó la reclusión para organizar una red mafiosa de coacción a jueces, fiscales y periodistas adversos. No existen precedentes democráticos. Además, el tal P. S. se propuso liderar la Internacional Socialista y se enredó en sucios negocios con Venezuela y China para financiar su campaña, con la complicidad del imputado ZP. Por no hablar, entre otros casos, del sistema de mordidas urdido por sus fieles secuaces para recaudar fondos al PSOE. Lo peor, sin embargo, es la actitud de sus votantes: la ceguera atávica, o la visión selectiva, nunca se sabe con la mente, de ese veintitantos por ciento que se niega a ver la verdad sobre P. S. Menos comprendo la obcecación con que ciertos medios y periodistas se entregan a la causa como si no existiera un futuro sin la presencia de P. S. en sus vidas. Con qué ojos, me pregunto, certificarán la desnudez del ídolo cuando llegue el día de la revelación. Con qué oídos escucharán la letra infalible de las acusaciones contra él cuando se desvelen las cifras de la matemática demente con que gobierna un país de letras e iletrados. La autocrítica consiste para P. S. en plantarse ante el espejo mágico del CIS, que le miente todas las mañanas y le dice que es el más guapo y el más íntegro de los políticos, y decirse y decirle al cristal de los engaños: asumo mis errores. Asumo uno a uno mis errores y los sumo y divido el total por el número cabalístico de 2027. Con razón no le salen las cuentas. Esto, señoras y señores del jurado, no es un presidente del gobierno en sus cabales. P. S. es un personaje peligroso, adicto al poder y dispuesto a cargárselo todo con tal de salvarse él. No podemos permitirlo por más tiempo. Ya basta.