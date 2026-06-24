Transportes en Madrid para los leoneses

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Castilla y León, junto a otras cuatro comunidades autónomas han trasladado a la Comunidad de Madrid su interés por suscribir acuerdos para que sus ciudadanos puedan tener acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) sin estar empadronado en la región o poblaciones limítrofes de Castilla-La Mancha y CyL con convenios ya en vigor. Desde el día 15, únicamente se expide la Tarjeta de Transporte Público a personas empadronadas en Madrid y algunas zonas limítrofes. Pero se negocia ampliar los abonos subvencionados, en casos como los jóvenes estudiantes y universitarios, para beneficiarse así de las condiciones tarifarias bonificadas.