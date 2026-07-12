Arden las piedras
Que no estamos hechos para estos calores... que no queríamos saber que el aire del desierto ya nos besa la nuca como un soplete... que no nos explicamos cómo la mujer africana combate el aire que arde con muchas telas encima sin tener que despojarse o desnudarse como aquí se hace perdiendo siempre la batalla en el sudar y el resoplar... que no sabemos hacerle barricada al termómetro... que ya no basta abrir las ventanas por la noche para que el «aire incondicional» venga en nuestra ayuda... que el aliento del dragón sahariano llega a París, a Londres o a Copenhage matando a gente que cae como moscas en las aceras, en urgencias o en su cama con el fuelle roto... que cada año son más las noches que se engallan como tórridas haciendo que una sábana pese más que una manta de lana enfurtida... que el cerebro se hace sopa si no duerme lo suyo y pone a nuestros fantasmas a reírse en una noria que ya no para... que tanto calor ensancha el agobio, enfurece el ánimo y puede invitar al crimen de cuchillada enferma... que todo se vuelve un «arrímate pallá» y esas distancias nunca son buenas... que sólo hay alivio en las casas de ancho tapial que ya no se hacen y que el tonto derriba si es vieja para que el ladrillo de panderete se vista de idiota... que olvidamos la ciencia por la que el botijo enfría el agua... que sólo el agua guardada o apresada será nuestro freno al desierto que cada año nos repica con aldabonazos más estruendosos... que lo que fue pedrera de torrentera se nos hace hoy senda del cardo y del alacrán... que no por empeñarte en negar el cambio climático (citando a no sé quién o qué conjuras), cambio que te viene cagando cerillas y tariles, impedirás los récords de temperaturas extremas antes no conocidas... que si el sol manda parar, la siesta es un dogma que obliga; y maldito el jefe que lo desoiga... que si arden las piedras, ¿cómo no arderá el monte que abandonaste en su explosiva espesura?... que ya que te acostumbraste malamente a que la calora ardiente reparta sudarios negros a cada paso de paisaje en cenizas, ¿qué dirás cuando arda también tu chalet, tu chiringo o tu culera?... en fin, que nunca te falte una sombra.