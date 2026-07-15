Una pareja tenebrosa

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Angustias con encanto. Horrores a su medida. Infiernos exclusivos para usted. Cada vez parece que hay más películas, libros, videojuegos que se inspiran en argumentos terroríficos, apoyados en el feísmo, empeñados en ofrecernos el lado menos amable de la existencia con el endeble argumento de que también es parte de la realidad. Y puede ser, tampoco vamos a discutirlo, pero es mucho menos común de lo que parece por el arte que a uno le brote un vecino dedicado a amargarle la vida con todas sus fuerzas que uno que le preste sal, le comente en el ascensor el tiempo o le dé las buenas noches desde la ventana. No sé, igual uno ha tenido suerte con su vecindario, al que no puede reprocharle más que alguna fuga de agua, el jaleo de los adorables nietos cada domingo o los ladridos a medianoche de ese hijo de perra que aún no tengo ubicado. Las cosas habituales en cualquier bloque de pisos, vamos. Circunstancias corrientes, salvo para los muy puntillosos, que mejor se van a un chalet si quieren vivir en una isla.

Además, que el horror gratuito es muy caro. Lo que cuesta sostener vivo ese larvado odio y poner en escena un intrincado plan para hundir la existencia de alguien es bastante más oneroso que una puerta blindada y unas ventanas con rotura de puente térmico. Con qué financian esas iras los personajes de las películas no nos lo explicita Hollywood. Será por dinero, parecen decir esos seres repletos de rencor que, por un quítame allá esas pajas, o directamente por nada, se dedican a tratar de hundir la existencia al prójimo minuciosamente. Y el tiempo, qué me dicen del tiempo libre que tienen esos demonios sin cuernos. Con lo que nos cuesta ganarnos las lentejas a la gente normal, que casi no encontramos hueco ni para chinchar a la suegra.

Si este tipo de ficciones se han concebido como réplica al azucarado cine navideño, uno tiene que decir que tampoco hay tantas historias melosas como para ponerse así. No todo es perfecto, sabemos que toda felicidad es aburguesada y reiterativa, que además tiene siempre una cara b menos tarareable, pero no hay necesidad de estar recordándonoslo en cada estreno, al menos a los que estamos al día con Hacienda. Junto al cine romántico, menuda pareja tenebrosa.