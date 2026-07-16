Tiempo de calma

Creado: Actualizado:

El verano tiene un efecto balsámico sobre todo y todos. No se conoce muy bien la causa pero, siempre ha sido así y no parece que las cosas vayan a cambiar. Aunque todavía no se ha inventado la máquina del tiempo, la propiedad de detenerlo ya es una realidad al llegar la época estival.

Genera unanimidad sin apelación el hecho de que el calor se asiente entre nosotros y en consecuencia toda disputa, incluso rencor firmemente arraigado, sufran una parálisis temporal que provocaría la baja médica inmediata del más pintado. La calma chicha impone su dictadura aletargándonos de tal manera que solo apetece irse al chiringuito de la playa y proveerse de pescaito y cerveza fresca. No es tiempo para dedicar a sesudas sesiones de reflexión. Es tiempo de disfrute individual y compartido. Tiempo de estar con amigos a los que durante el año no les dedicamos el tiempo que se merecen, especialmente a aquellos ya jubilados que tienen todo el tiempo del mundo. Pero, también es momento de aprovechar para leer aquellos libros que en su momento aparcamos para volver sobre ellos. Soy consciente de que no es muy elegante recomendar libros a otros porque pudiera interpretarse como un ejercicio de soberbia intelectual. No es mi intención, sinceramente. Pero, si se me permite, haré alusión a varios autores que considero provocan el disfrutar y aprender intensamente con las lecturas de sus obras. G.K. Chesterton es un clásico irreverente, atípico y converso al catolicismo por una cuestión esencialmente estética. Le atrajo la profundidad de la misa y todo lo que representa el rito que la acompaña. Supo traspasar la primera impresión estética para escudriñar en lo que él definió como la verdadera fe. En su libro

Autobiografía nos cuenta su vida llena de autocrítica. Con su estilo lleno de ironía y sarcasmo narra de forma ágil y lenguaje claro sus vivencias desde niño. Mal estudiante, irreverente con las convecciones, incisivo con lo que él consideraba una sociedad hipócrita y corta de miras como la victoriana en la Inglaterra de finales del siglo XIX. Sus reflexiones están llenas de mordacidad y así critica a aquellos que se lo toman todo tan en serio que incluso a ellos nadie los consideraría suficientemente serios. Churchill nos recordaría más tarde este estilo. Por cierto, también hace alusión al insigne político y le atribuye el mérito de haber creado una sonrisa que valía para expresar todo tipo de actitud convirtiendo su rostro en un enigma indescifrable. Otro libro ingenioso, relajante y lleno de curiosidades es

El club de los negocios raros. Su propio título es raro. Narra diversas historias de los miembros de un club privado en el que para pertenecer a él se debe acreditar previamente que uno se gana la vida de forma que nadie más lo haya hecho antes ni ahora. Es una verdadera y grata sorpresa que se lee de tirón y nos permite conectar con el ingenio humano en circunstancias sorpresivas y la manera de reaccionar frente a las mismas. Trepidante acción interconectada con la prudencia típica del británico que no permite que sus obras se desparramen por la senda de lo grosero y ordinario. También sugiero la lectura de

Bebo, luego existo de Roger Scruton. Filósofo de cabecera para los que creen que merece la pena conservar las pequeñas cosas que han hecho grandes a las democracias occidentales como la familia, las tradiciones y el respeto por nosotros mismos. En esta obra manifiesta su profundo conocimiento por el vino. Hace un recorrido por las principales bodegas y vinos del mundo. Su pasión por la filosofía la transmitía a sus alumnos acompañada siempre por un buen vino. Incisivo tanto en sus pensamientos filosóficos como en su evaluación del vino. Por cierto, hace referencia al vino de El Bierzo. Esto acredita que sabe realmente de lo que habla.