Todos los días y más

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Hasta la retranca tiene líneas rojas. Rajoy estuvo muy desafortunado al ironizar en un artículo que los jugadores de la selección de Francia no eran franceses, pues blancos de piel los hay pocos. Se armó, y él no se ha disculpado. A veces, un gag se nos escapa y daña a quien no queríamos dañar. Pero el humorismo es mucho más que reír. Don Mariano no es un racista, pero ahora lo ha parecido. A veces, a tu chispa debes darle una vuelta más; y ante la duda, papelera. No le cantemos «fallaste, Mariano, no vuelvas a escribir», pues es un buen comentarista deportivo… pero ha dejado pasar una ocasión para ofrecernos una ejemplar rectificación. Además, los columnistas tenemos la posibilidad del próximo artículo. Se ha limitado a escribir otro titulado Hay que tener buen humor, y en él afirma que «ellos— el Gobierno— nunca piden perdón». También reprocha a los gobernantes vecinos una indignación excesiva. O sea, otra variante del «y tú más». En efecto, convertirlo en secretario del Klan es desproporcionado, pero resulta evidente que debió disculparse y no lo ha hecho. Hace una década, Manolo Lama le preguntó al chavalín de Rajoy qué le parecían sus comentarios deportivos en el juego FIFA de ordenador y el crío con chispa socarrona dijo, en directo radiofónico: «A ver, me parecen bastante mejorables… son una basura». Y se llevó allí misma una colleja de su padre, además de las carcajadas del periodista. El crío no tenía intención de herir y no hirió, pero su progenitor hace mucho que tiene canoso el bigote. Ahora la colleja se la habrá dado el hijo al padre. O debería. Un juglar de columnas sabe si ha excedido en su texto, al herir te hieres. Y sí, tenemos la reparadora posibilidad del próximo artículo. A veces, una idea que creías simple resulta no serlo tanto y causa daño inesperado. Entonces, lo debes reparar.

Ha admitido De la Fuente: «Rezo todos los días, no para pedir resultados, sino para dar las gracias». Bella manifestación de fe. Y pidamos perdón si debemos pedirlo; aunque a nosotros no nos lo hayan pedido nunca, o precisamente por ello. Gracias y perdón; todos los días, incluso más. ¿Sabrá Rajoy que Alejandro Dumas era mulato y tan francés como el croissant?