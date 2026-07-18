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De los casos judiciales que afectan a la familia del presidente se están diciendo muchas cosas, casi todas ellas aburridísimas y prescindibles. Que conste que mi Sánchez favorito siempre fue David porque entre la voluntad descarnada de poder y la voluntad de cobrar un sueldo sin pegar un palo al agua prefiero mil veces la segunda. ¡Ese sí que es un atributo superior de la inteligencia humana! En los balbuceos judiciales de David no hubo torpeza, sino honesta estupefacción. ¡Una oficina, dice! ¡Infame pandilla de burócratas! Para el poeta, y quizá también para el músico, no hay más oficina que las nubes del cielo y los árboles de las riberas.

El caso de Begoña es diferente gracias a la presencia estelar del juez Peinado. Son los Roper del siglo XXI y solo están esperando a un guionista que dé un poco de forma a los episodios. Ahora ha descubierto el juez que en las fronteras ya no sellan los pasaportes. ¡Dónde iremos a parar! El día en que Peinado se entere de que ya no funcionan las cartillas de racionamiento a este hombre igual le da un patatús. Pese a todo, a Begoña le ha faltado perspicacia. Si en el aeropuerto le hubiera comprado cualquier cosilla al juez, quizá un llaverito con la leyenda ‘estuve en Bristol y me acordé de ti’, nos hubiéramos ahorrado estos sofocones. También podía haber cogido la típica camiseta con mensaje, algo del estilo de ‘Mi amiga estuvo en Bristol y todo lo que me trajo es esta fucking T-shirt’, aunque eso tal vez hubiera supuesto una nueva demanda por desacato. De todos modos, y yendo al meollo del asunto, a mí también me da pena que ya no sellen los pasaportes. ¡Con lo cosmopolita que parecía uno cuando enseñaba una página llena de estampillas pintorescas!