La honra inflada

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Hoy la honra nacional rueda, es bola y no es de cuero cosido con lezna y untado con grasa de caballo, sino de poliuretano colorista y publicitado, balón que cuesta 150 euros y que no sobará el pie de ningún chaval de barrio hasta llamarse Porro o Lamine, conformándose hasta entonces con pelotas baratas que se desuellan con dos patadas porque la industria multinacional dicta esa velocidad de gasto. Y hoy España ¿qué honra se juega exactamente?... ¿la gloria nacional depende de un patadón atinado, de un churro embarullado o de una carambola fortuita?... ¿yo soy español-español sólo si se violan porterías contrarias?... ¿en qué se parecen Franco y Oyarzábal?... ¿por qué Rajoy podría decir también que en la selección argentina no hay argentinos, sino nietos de españoles: álvarez, martínez, molina, fernández, almada, medina, montiel, gonzález, lópez, paz, romero, otamendi?... ¿cómo de barato está hoy el grito patriota español y cuánto pierde al cambio con el vociferar argentino?... ¿a cómo se paga el locutor triunfalista y quién berra más, el tombolero porteño o el cañí?... ¿cuánta tela, camiseta y banderita sucia serán basura pasado mañana por la mañana?... ¿cuánto de religión tiene el fútbol y a cuántos españoles obliga una final mundialista para comulgar en esa pascua florida?... los que hoy van expectantes, exultantes y radiantes ante esa final ¿qué piensan de los que no les interesa en absoluto y seguirán a lo suyo sin reojo siquiera a tan histórico y trascendental suceso para esta nación de naciones?, ¿y qué piensan estos últimos de los anteriores?... ¿cuánta testosterona se malgasta en partidos de orgullitos nacionales?... ¿compartirán con algún descuento o llaverito los fabricantes de cervezas el pelotazo que pegarán hoy por toda la escuadra del bebercio?... ¿qué perdemos si pierden nuestros hidalgos del patadón?... ¿qué ganamos si pierden los otros?... ¿a cuánto se cobra el insulto al ídolo ajeno?... ¿quién paga el malhumor cuando se pierde?... ¿cuánto se despotricará contra Sánchez por ir a la final neoyorquina de sombrilla regia y cuánto se le abuchearía si no fuera a apoyar?... ¿cuánto de loca tiene esta España majara?...