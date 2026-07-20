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Ya todo queda atrás, pero escribo esto sin saber cómo acabó ese todo, el duelo final entre España y Argentina, ese gran coito mundial en el que cada una de esas dos selecciones de fútbol buscó denodadamente cómo joder más y mejor a la otra. Llámese, pues, coito. En toda regla. Coito violante, si nos da por precisar, el que pide abusar en todo lo posible. Y cualquiera que haya sido el resultado, recuérdese esa verdad clínica y psicológica que al parecer ya enunció Hipócrates, recreó Aristóteles, difundió Constantino el Africano y, finalmente, Freud manosea: «Omne animal post coitum triste», todo animal está triste después del coito, aunque alguien creyó necesario añadir «nisi gallus qui canta», menos el gallo, que canta... ese gallo que, como el de san Isidro que nos cantaba el inefable letrado y exalcalde Jose María Suárez, «es un vivales, jolín, pío, pío, cus cus cus, que monta a las gallinas por cuatro reales; les echa la galladura y se sascude, jolín, y se sascude», tan ufano y tan contento, algo que no le pasó al gallo francés en calzones y detrás de una pelota que soportó malamente un abultado chorreo inglés luchando por un bronce que perdió dejando su grandeur esparcida por el césped. Y ahora he de colocarme en los dos escenarios: España gana y España pierde. En el primer caso la tristeza se diluyó bajo una euforia desatada, ruidosas caravanas de claxons berrones, banderas en balcones y banderitas en todo bar, fuentes asaltadas y con todiós queriendo zer ezpañó-ezpañó, menos el independentista vascotarra, catalino o galeguista bizco viendo agrandarse su tristeza ad nauseam por el subidón de orgullo de la oprobiosa España que tumbó a esa soberbia argentina de chulo grandón y a Millei en su coitus interruptus. Y en el segundo caso, perdiendo, la tristeza es abatimiento, silenciosa humillación, gatillazo, siembra de culpas, algún lamento porque Lamine no lamió su gloria, collejas al entrenador... y consuelo de tontos cayendo de una altura que difícilmente se alcanza y que por ello es ya una alta honra. En fin, tras un coito fallido más que tristeza hay sólo rabia y un soñar aliviarlo un día en feliz revancha.