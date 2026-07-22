Vuelve a casa vuelve... la luz navideña

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El verano ni siquiera ha llegado a su ecuador. Ayer, día 21, se cumplió el primer mes de los tres que abarcarán esta estación. Y en las calles de León ya se palpa la Navidad. Sí, tal cual. No es una error. Este pasado fin de semana se hizo presente en Eras de Renueva la empresa que instala las luces navideñas. Empezó la colocación de los cables entre las farolas que luego llevarán la energía a los arcos. Después, se ha podido ver las furgonetas de Ximénez en calles próximas a las estaciones. La empresa tiene tal volumen de contratas por España que se ve obligada a trabajar a medio año vista para llegar a tiempo a los encendidos allá por noviembre...