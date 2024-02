cartas al director

Creado: Actualizado:

Carlos Álvarez Marcos (Carlitos)

« Hola D. Jose, hola Carlitos». Esta fue durante los 43 años que vivió nuestra tarjeta de presentación. Carlitos nació en Cistierna (León) después de un embarazo durante el cual fue preciso mucho reposo por parte de su madre Mª Ángeles Marcos y del que yo me hice responsable «de cabecera» hasta su parto que fue menos exigente. Después creció tanto en personalidad como en valores. Hizo sus estudios de Historia, trabajó en el IBO (instituto Bíblico Oriental) al que se dedicó y para el que trabajó hasta bien entrada su enfermedad. Carlitos fue hijo de unos amigos del alma, de los de verdad, de Cistierna, población a la que llegaron allá por 1972, a la par que nosotros habíamos recabado en Sabero para dedicar cerca de 25 años de nuestra mejor vida, todos ellos en Cistierna. Como digo, fue hijo de Esteban Álvarez y Mª Ángeles Marcos y hermano de «Estebín» que ya sufre la falta de «su hermano». Después conoció a Sheila y formó una familia de la que nacieron dos hermosas niñas llamadas Inés y Sara. No hace aun dos años conocimos la terrible noticia de una enfermedad rara, mortal, que soportó con increíble entereza. Fue siempre conocedor de que estaba viviendo sus últimos días con su familia, si bien Sheila su mujer y sus dos hijas centraban su delicada vida. Terrible, demasiado terrible el curso de su enfermedad, con ondulaciones que sabíamos hacia donde nos iba a conducir. Desde nuestro reconocimiento como amigo y persona: «Adiós Carlitos». Su respuesta sin duda sería «adiós D. José». Un regalo. No era necesario, no es justo.