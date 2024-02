cartas al director

Creado: Actualizado:

www. diariodeleon.es

c Luis Alberto Rodríguez Arroyo titula su carta ‘Más necesidad de Sánchez que virtud de Puigdemont’: «Pedro Sánchez —en un capítulo más de su pedagogía política— se acercó al atril, nada dubitativo, y mantuvo que defendía la amnistía para hacer de la necesidad virtud. La necesidad del presidente es evidente —no hacía falta su docencia—, precisa de los siete votos de Junts para cualquier movimiento de gobierno. Pero la virtud según la RAE es la actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos.

Dicho eso el líder socialista trató de convencer a los propios —que no todos lo estaban ni lo están— y a los extraños, de que lo ocurrido en Cataluña nunca tendría que haber ocurrido —algo evidente, las personas y menos los cargos públicos no debe delinquir—. Pero tras haber ocurrido, únicamente cabe el restablecimiento de la normalidad.

Y para ello era necesario no perseguir a los delincuentes, sino indultarles. Modificar el concepto penal de sedición por desórdenes públicos agravados y reducir el de malversación. Mantener que desobecer al Supremo o escaparse en un maletero de coche tras declarar unilateralmente la independencia es algo menor. Convertir el terrorismo independentista en light y subestimar los contactos con espías rusos. Toda la hoja de ruta está cumplida. Pero resulta que la virtud sigue sin verla Puigdemont. Solo se objetiva la necesidad de Pedro Sánchez.

c Horacio Torvisco plantea en su escrito que ‘Igual hay que pararse’: «En su discurso de ingreso como académica en la RAE, titulado Inteligencia artificial y lengua española Asunción Gómez-Pérez, plantea si no sería conveniente hacer una parada tecnológica. El aluvión tecnológico digital actual no se está asumiendo de forma consciente por demasiadas personas, por mucho que sus manos sostengan un caro iPhone y vayan por la vida ensimismadas ante sus pantallas. Esta tecnología digital se muestra, principalmente, como una herramienta poderosa para dinamizar la cadena de producción mundial y el control humano. ¿Por qué no nos paramos a pensar sobre si el curso que está tomando este ecosistema tecnológico es el más adecuado para el bienestar sostenible de la humanidad? Como dice la propia académica en su discurso ‘…debemos pensar en que no todo lo que sea técnicamente posible es socialmente conveniente’».

¿Cree justificada la creación en León de una plataforma del campo alternativa a las organizaciones tradicionales?

SÍ 80%

NO 20%

Cree justificada una comisión de investigación sobre las compras de mascarillas y otros productos anticovid?