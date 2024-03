cartas al director

Creado: Actualizado:

c Jesús Domínguez escribe sobre ‘El agua’: «La carencia de agua tiene un importante impacto en sectores clave de la economía, como el turismo y, especialmente, la agricultura y ganadería, además del problema abastecimiento doméstico. El Gobierno de España no se puede mantener al margen de una emergencia que trasciende a las comunidades autónomas afectadas, en algunas zona de Cataluña la situación empieza ser grave, entre otras razones porque es obligado activar los mecanismos de solidaridad regional con un Plan Hidrológico para el medio y largo plazo. La respuesta para el mundo agrícola pasa por los trasvases y la regeneración de aguas residuales. Además de potenciar las plantas desaladoras y de exigir a los ayuntamientos inversiones para mitigar las pérdidas en las redes de abastecimiento. Estas medidas deberían formar parte de un Pacto de Estado del agua que incluya un proyecto de educación de la conciencia ciudadana sobre el uso responsable de un bien tan escaso como necesario, el agua».

c Luis Alberto Rodríguez Arroyo titula su carta ‘La única razón de la amnistía’: «Miguel Ángel Gallardo —presidente de la Diputación de Badajoz— ha sido elegido secretario general del PSOE en Extremadura. En su primera entrevista, Carlos Alsina le ha preguntado por su opinión sobre la amnistía, y sus timoratas y balbuceadas respuestas han dado pie a pensar que la pedagogía socialista de que el proceso de ‘perdón’ íntegro a los políticos catalanes independentistas es por el bien de todos los españoles, aún no ha calado en el reciente cargo extremeño. La bisoñez de Miguel Ángel le ha obligado a confundir la politización de la justicia con la judicialización de la política y el origen del conflicto con la mala acción del Gobierno de Rajoy. Al secretario general extremeño no le gusta la amnistía, pero la disciplina de partido no le permite reconocerlo en público. La amnistía es para que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa. No es para resolver ningún problema político».

¿Apoya que el PSOE de Ponferrada facilite al abstenerse los presupuestos del PP en el Ayuntamiento?

SÍ 77%

NO 23%

Cree que la Ley de Amnistía logrará frenar el ‘procés’

y las acciones de

los tribunales

de Justicia?