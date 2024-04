cartas al director

Creado: Actualizado:

c Jesús Domingo Martínez titula su carta ‘Mascotas por hijos’: «En nuestra sociedad, en estos momentos, muchas parejas jóvenes en edad de tener hijos, sustituyen al niño por el animal doméstico. Desde aquí advierto no obstante que no podemos generalizar, que no todo el que tiene un perrillo es por no tener un hijo. Todos conocemos familias donde hay hijos y mascotas. Que los abuelos, si se quedan solos, buscan el perrillo. Pero lo triste es encontrar cada vez con más frecuencia quien elige esto segundo por comodidad.

No hace falta al animal de compañía ‘enseñarle’ el mundo y su realidad, como tenemos que hacer con nuestros hijos ejerciendo de educadores y cicerones permanentes. Al perro se le adiestra en un proceso unidireccional breve sin que nos plantee preguntas incómodas, en tanto que al hijo se le educa de forma bidireccional quedando nosotros expuestos a sus últimas preguntas sobre la realidad, la vida, la muerte, Dios, el bien y el mal.

De este modo, la mascota nos ahorra tener una comprensión de la realidad transmisible —al fin y al cabo, eso es la cultura— como nos obliga el hijo desde sus primeros años. Y me temo que es quizá esta renuncia hipermoderna en su perplejidad, la que nos lleva a poseer una explicación del mundo, una cosmovisión, la que juega un papel fundamental a la hora de no tener niños y sí mascotas».

c Luis Alberto Rodríguez Arroyo avisa que ‘Puigdemont chantajeará a Sánchez’: «Pedro Sánchez se las prometió a sí mismo muy felices la noche del 23 de julio. A los apoyos obtenidos por el conglomerado de agrupaciones de izquierda sumó los de los políticos fugados y le salieron las cuentas. En aquel momento —quizá ingenuamente— creyó que una ver concedidos los indultos, eliminado el delito de sedición y reducido el de malversación —pedagogía política mediante— sería relativamente fácil llevar el ascua a su sardina ofreciendo la amnistía. Subestimó el ansia de poder de los independentistas —muy similar al suyo, por cierto— y aún se mantiene en sus trece de negar agua al sediento, ocultando que también cederá en la organización del referéndum. No le queda otra. Pero lo peor está aún por llegar. Y lo peor será que Carles Puigdemont únicamente contempla ser president de la Generalitat. Si no lo consigue, no sólo él dejará la política activa —como ha manifestado— sino que se llevará por delante a quien le ha indultado mientras sigue públicamente despreciándole desde su autoexilio. El mal menor sería tener que sacrificar el futuro político de Salvador Illa para investir a Puigdemont, al tiempo que Pedro Sánchez se asegura La Moncloa. Un chantaje reiterado en cualquier caso, que no finalizará ni tan siquiera ahí».

c José Morales Martín escribe sobre ‘La corrupción’: «La corrupción es la peor enfermedad que puede padecer un Estado y, sin lugar a duda, es una de las pruebas de fuego de la democracia. En este concreto caso, sobre el que la Fiscalía Europea ha iniciado una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, la judicatura y la Guardia Civil han hecho su trabajo.

Lo que no ha funcionado son los mecanismos de control interno del Sector Público, convenientemente neutralizados por los políticos profesionales que permiten el enriquecimiento ilegítimo e ilegal de sus subordinados. Y mientras todo esto se aclara, el Gobierno está a punto de sumar una nueva dosis de corrupción a la vida política español con la aprobación de una Ley de Amnistía a la medida de Puigdemont».

¿Cree acertada la política de UPL en el Ayuntamiento de apoyo para que José Antonio Diez siga en el poder?

SÍ 38%

NO 62%

Cree que la tensión que generan los propios políticos está detrás de la violencia y la radicalización

de los extremistas?