cartas al director

Con una enseñanza obligatoria

El establecimiento de una enseñanza obligatoria, y el moderno intervencionismo administrativo se justifican en occidente por el objetivo social de atender al derecho a la educación de los ciudadanos. Pero tienen un riesgo añadido —confirmado por la experiencia—: imponer a todos también los criterios intelectuales o ideológicos de quien ocupa el poder, sea en términos laicistas, sea en el radical autoritarismo de los sistemas comunistas o islamistas.

A esas tendencias, incompatibles con la democracia, se une ahora la tremenda presión en los medios informativos y en las redes sociales de lo políticamente correcto, tendencialmente impuesto. A raíz de la pandemia del covid, ha aflorado la gran desconfianza de los padres de familia ante las respuestas nada altruistas que recibieron de las juntas escolares y de los poderosos sindicatos de profesores. Cada vez entienden menos, por ejemplo, que se opongan a la iniciativa de las charter scholls, que han mostrado su eficiencia, también para elevar el nivel académico de centros situados en zonas de hecho menos favorecidas. Y crece así el movimiento pro choice —en este caso, de escuela— entre las familias con hijos.

Aunque no sea muy coherente, en España respetamos con normalidad que figuras destacadas por su defensa a ultranza de la escuela pública procedan o lleven a sus hijos a centros privados de prestigio. No es el caso de Francia, donde —aunque no sea la razón única— la ministra de educación designada por Macron en la última crisis, acabó dimitiendo en semanas por haber llevado a sus hijos al conocido colegio Stanilas de París.

La rigidez burocrática y la imposición ideológica están en el origen de muchos males de los sistemas educativos occidentales. Pase que se establezcan horas mínimas de enseñanza para las diversas materias y sea obligatorio un «examen de Estado» al final de los años de escuela obligatorios. Pero —puedo estar equivocado— no entiendo que desde el poder se programe casi todo e, incluso, se defina el contenido de las matemáticas o de la historia... Está en juego el aprendizaje de las nuevas generaciones y el futuro de la democracia.

Cuando la lengua

L a Real Academia de la Lengua (RAE) ha publicado una Nota sobre las Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración Parlamentaria. El texto surge a raíz de unas recomendaciones acordadas en la Mesa de las Cortes Generales, que se suma a otros similares, elaborados en los últimos años, por diversas instituciones. La Nota de la RAE no puede ser más demoledora ni estar mejor argumentada. En resumen, muestra la convicción de que hacia la igualdad entre hombres y mujeres no se va a avanzar mediante la modificación arbitraria de opciones morfológica, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas otras lenguas.