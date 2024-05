cartas al director

Creado: Actualizado:

Juárez y la Generación Z

El fallecimiento de Juárez me ha hecho reflexionar: tengo 14 años y siempre he buscado en el periódico sus viñetas, soy fan y seguidora de los dibujantes y en mi opinión es algo que no se debería de perder a lo largo de los años porque ya que mi generación de la que dicen que no leemos, que es tan visual debido a las redes sociales y un tanto impaciente, incluso a veces llegando a ser incapaces de ver un vídeo de más de dos minutos.

Creo que en ese contexto los dibujantes como Juárez ejercen un gran papel ya que saben precisamente conectar con esos lectores más jóvenes, como yo, que soy estudiante de tercero de la ESO.

La viñeta es una manera de implicarnos en la lectura de actualidad de una forma mucho más amena, visual, atractiva e interactiva y dándonos una perspectiva sobre la noticia más cercana y más sencilla de comprender.

Ser dibujante no es algo para nada sencillo, ya que trata de plasmar y transmitir una opinión de forma visual, que consigue dar mucha información generada con tan solo una imagen y con unas pocas palabras, lo cual requiere de mucho pensar.

Quería manifestarles la tristeza que siento por el fallecimiento de Juárez, pero también mi admiración por su trabajo y por su capacidad y la de todos los ilustradores de conectar con los lectores más jóvenes. Y espero que los directores de los medios tengan en cuenta la aportación que hacen a los jóvenes como yo.