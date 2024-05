cartas al director

Creado: Actualizado:

Estafa académica

S oy una estudiante matriculada en el máster Cultura y Pensamiento Europeo organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica que se imparte en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en la modalidad de semipresencial.

En el primer semestre una de las asignaturas que elegí por estar muy interesada en conocer más de esa cultura fue: El islam: cultura y pensamiento. No aprendí nada pues la docente titular avisó diez minutos antes de empezar la primera clase presencial que estaba de baja y no se presentó en todo el semestre como tampoco lo hizo la suplente que la guía docente establece. Esta última se comunicó por correo diez días antes de tener que presentar el trabajo pidiendo que se hiciera un resumen de uno de los videos (videos muy interesantes de Canal Historia y conferencias) que la titular estuvo colgando en la plataforma Moodle cuando ella consideraba oportuno. No sé si así consideraba que la clase estaba dada pero no es lo que reglamenta la guía docente donde se establece que tenemos que tener siete clases presenciales y además, si no estoy equivocada, un docente de baja no puede impartir clases ni virtualmente.

Ante la petición de la docente suplente le escribí un correo al que no obtuve respuesta como tampoco la tuve del enviado a la titular. En el correo le manifesté mi malestar y desacuerdo con la petición negándome a hacer el resumen por considerarlo una tomadura de pelo y una forma muy cómoda de cubrir el expediente. En mi expediente figura un «no presentado» en esta asignatura cuando las que no se presentaron fueran ellas.

Desde noviembre hasta enero estuve dirigiéndome al coordinador del máster pensando que era su labor resolver la no docencia de la asignatura, pero en todos los correos que conservo solo me dio buenas palabras con mucha educación pero sin resolver nada. Lo mismo obtuve de la secretaria del Instituto de Humanismo y de su director; la contestación de este último fue de juzgado de guardia: «como usted comprenderá yo no gestiono ni administrativa ni académicamente el máster». También estuve en contacto con la Defensoría del Estudiante desde noviembre creyendo que este departamento está para ayudar al estudiante; en mi caso a pesar de ser muy amables, nada me resolvieron.

Ya en enero comencé a dirigir mi petición de que se quitara esa asignatura de mi expediente y se me compensaran los créditos de algún modo a varios departamentos de la universidad. Desde la Unidad de Postgrado se desestimó la petición por estar fuera de plazo según el reglamento. Registré un Recurso de Alzada al Rector en marzo que también me desestimaron quedando solo la opción de interponer un recurso contencioso-administrativo. No se merecen que, además de todo el tiempo que me han robado en infinidad de trámites burocráticos, les permita chulear mi economía.

La conclusión de todo el proceso es que la gestión del máster por parte de la dirección del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica es nefasta, que el estudiante está desamparado y que se acogen al reglamento en una sola dirección obviando sus propios fallos de comunicación y el incumplimiento de la guía docente. Es una lástima que las malas prácticas ensucien la labor de los demás docentes que cumplen con el compromiso educativo con los estudiantes.