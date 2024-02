Precavidos e informados ante las estafas

Creado: Actualizado:

Las denuncias de estafas de todo tipo se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día, con los defraudadores afinando el ingenio para hacer caer en la trampa al más precavido. Ser víctima de uno de estos desaprensivos ya no es una cuestión de candidez y todo el mundo es susceptible de ser estafado, por muy alerta que se esté. A pesar de los reiterados avisos de las fuerzas de seguridad, parece que los delincuentes siempre van por delante con nuevas estratagemas o esa es la impresión que tiene el ciudadano. En cualquier caso, no hay otra defensa posible ante los engaños bien elaborados que la precaución y la sospecha constante. La información, en este caso, es esencial pero no todo el mundo accede a ella, por eso es necesario difundir por cualquier vía posible este tipo de timos e intentar llegar al público más vulnerable y agilizar las investigaciones. Vivir en tensión permanente no es opción.