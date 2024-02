¿A la búsqueda de más eficacia al multar?

Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, parece que se está abonando a la toma de iniciativas que generan, como mínimo, sorpresa e inquietud. La ciudadanía necesita que, en general, se mejore su calidad de vida y que, quizás con mayor premura en la capital leonesa, se trabaje para impulsar la actividad, economía y empleo —aunque no sean competencias propias— para conseguir que sus hijos eviten sumarse a la emigración. Pero desde que en verano consiguió la renovación en el cargo, con el respaldo de la UPL, el regidor socialista ha iniciado una singular deriva acumulando ideas y apuestas que tienen una difícil explicación. Quizá, por ello, se dirige de fracaso en fracaso hacia no se sabe dónde, al no disponer de los apoyos necesarios para sacar adelante sus ideas. Ahora, intenta que sean los operarios de la ORA los que se ocupen de sancionar en las zonas de carga y descarga. La Policía Local tiene una unidad especializada en el tráfico. No parece adecuada una nueva ‘privatización’. ¿La razón es que se pretende agilizar las multas para recaudar más?