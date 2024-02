Riesgo cierto por no pensar en las urgencias

Creado: Actualizado:

El caso del camión de los Bomberos que impactó con las casetas de la Feria del Libro de Ordoño II hace un año y medio sirve de ejemplo muy evidente sobre las complicaciones que presentan las ciudades para la actuación de los servicios de emergencia. La tragedia de Valencia ha devuelto a la actualidad un debate que no es nuevo, pero que quizá merece más atención. Por una parte, ya que existe un riesgo cierto de que se complican las cosas para una hipotética intervención. Y por otra, de que este peligro se está agravando en los últimos tiempos por los excesos cometidos a la hora de instalar mobiliario urbano de todo tipo, árboles o incluso carriles demasiado estrechos que complican el acceso de los vehículos o las posibilidades de que usen, por ejemplo, sus escalas, al no poder girar. Lamentablemente no se han escuchado los incontables avisos de los expertos. Ciudades como León siguen poniendo nuevas ‘barreras’.