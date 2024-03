El Camino aéreo hacia Santiago

Creado: Actualizado:

La Asociación Pulchra Leonina facilitó ayer una foto fija de la situación del Camino de Santiago tras la era covid. La ruta se recupera, pero pierde fuerza el llamado Camino Francés con relación a otras alternativas, y especialmente con respecto a la pujante opción que se promueve desde Portugal. La presencia de la provincia de León en el tronco central de las sendas hacia Compostela le ha supuesto un plus en todos los sentidos que probablemente no ha sido bien valorado. Quizá llega el momento de plantearse nuevas fórmulas para mejorarlo y promocionarlo. Algunas incluso ya están sobre la mesa pero no han recibido el suficiente impulso. Pulchra Leonina defiende que se una el Camino de Santiago con el Aeropuerto de La Virgen del Camino. Como fórmula que potenciaría la actividad de las instalaciones aeroportuarias pero también animaría la llegada de peregrinos para caminar desde León.