Prevenir antes que revertir

La Junta ha pedido al Ministerio de Hacienda que interceda ante la Unión Europea para ‘adelantar’ a Zamora la fiscalidad diferenciada para las empresas, de las que ya disfrutan las provincias de Soria, Teruel y Cuenca debido a su bajo índice de densidad, que no supera el 12,5 por ciento. La intención de la administración autonómica es que se actúe en la provincia vecina antes de llegar a tal situación de declive demográfico, como una medida preventiva ante una situación preocupante, pero no única. El descenso poblacional es paulatino y constatable también en León, territorio que sigue el mismo camino que Zamora y que, de hecho, no alcanza ni de lejos esa cifra límite de densidad en la mayor parte de su medio rural. Y cayendo, como reflejan los balances anuales que señalan que los partidos judiciales de Cistierna, Sahagún y casi también el de Astorga, son auténticos desiertos poblacionales, tal y como los define la UE.