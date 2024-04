Prácticas fraudulentas con la PAC

Creado: Actualizado:

La picaresca para cobrar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) no es cosa de otros tiempos. Dos ganaderos de León, concretamente de la Montaña Central Leonesa, han sido denunciados por apropiarse de las fincas de pastos a espaldas de sus legítimos propietarios para cobrar más ayudas europeas, lo que, de confirmarse pues actualmente está bajo investigación de la Delegación Territorial de la Junta, supondría la comisión de un fraude en la solicitud de las ayudas de la PAC. Este tipo de prácticas, similares a las que no hace más de dos meses desenmascaró una trama en Palencia con 22 implicados por simular el pastoreo con el fin de cobrar las subvenciones, deben ser perseguidas y sancionadas con toda la contundencia que permita la normativa no sólo para disuadir a otras mentes creativas, también para dejar claro que son prácticas esporádicas y dejar limpio el nombre de un sector que no deja de esforzarse.