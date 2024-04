Pendientes del peaje en la AP-66

Creado: Actualizado:

Los usuarios de la autopista AP-66, entre León y Asturias, siguen esperando que se aplique el descuento de hasta el 60 por ciento en la tarifa anunciado por el Gobierno central. No hay noticias de esta deferencia con el consumidor anunciada el pasado invierno, que iba a implantarse con la llegada de la primavera y sin depender de si había o no presupuesto. No es una rebaja baladí puesto que el conductor con tarjeta de telepeaje no pagará más de seis euros por trayecto completo según el tramo de mayor descuento. En el Principado de Asturias dan por hecho el recorte, persuadidos por la palabra del ministro de Transporte, Óscar Puente. A este lado de la cordillera Cantábrica, en cambio, no hay tanto convencimiento pues no sería la primera vez que el conductor leonés se queda esperando el cumplimiento de la promesa. Basta recordar el plan de desvío de camiones a la AP-71 que nunca se ha llevado a cabo.