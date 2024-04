El sistema judicial sigue en mínimos

Creado: Actualizado:

La implantación en León hace trece años del modelo de la Oficina Judicial no ha servido para mejorar la eficacia de la justicia, que sigue padeciendo una evidente carencia de jueces y magistrados, punto clave del fallo en el sistema. Es una de las conclusiones del último cónclave de los jueces decanos de todo el país, que alertan del desfase existente entre las necesidades reales de los partidos judiciales y sus medios efectivos. Aseguran que el trabajo de la Oficina Judicial es auxiliar y no un fin en sí mismo, por lo que se han creado unas expectativas que nunca han llegado a materializarse. Parece que las reformas anunciadas no casan con los medios actuales de los que se dispone en los juzgados, con unas propuestas digitales que no se corresponden con la realidad tecnológica de este país. Mientras tanto, el padecimiento ciudadano atrapado en los entresijos judiciales sigue siendo uno de los males de esta sociedad.