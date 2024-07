Una joya de la industria para salvar Valles del Esla

Creado: Actualizado:

No ha sido un local, pero casi. El Grupo Miguel Vergara ha logrado que no se pierda una de las marcas más emblemáticas de León. Ya no tanto por la saga familiar que la fundó —los discutidos Álvarez— sino por el halo de calidad que relumbra junto al nombre de la montaña oriental leonesa, uno de los territorios cárnicos de mayor calidad en España. Ahora, el valle tan castigado por la desaparición de Hulleras de Sabero —motor económico de familias durante décadas— se da un respiro al anunciarse la adquisición de la emblemática empresa que a primeros del mes de abril cesó su actividad espués de 28 años, despidiendo a 30 trabajadores. Esa es una de sus incógnitas. ¿Será capaz el Grupo Miguel con esta compra reafirmar el liderazgo en el sector como productor de carne de vacuno de alta calidad? Su plan es incorporar 1.600 bueyes pastuencos en la mayor cabaña europea de estos animales. Aunque con sede en Santovenia del Pisuerga (Valladolid) cuenta con en Vidanes con el macrocebadero de vacuno más grande España y uno de los más grandes de Europa. Son, como ellos mismos se venden, «una joya de la industria». El futuro siempre es indescriptible, pero parece que el negocio pinta bien.

