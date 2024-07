Vox da el golpe: gobiernos en solitario y elecciones anticipadas

Creado: Actualizado:

El PP y Vox gobernaban juntos en Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura. Esos acuerdos ponían el foco en la necesidad de luchar contra las mafias que se lucran con el tráfico de seres humanos. Pero de lo demás, nada. Ni siquiera recogen una mención específica sobre la acogida de menores que llegan a España. Y esa cláusula del contrato ha roto la baraja de los pactos, algo que parecía impensable con todos los contratiempos que han tenido que superar estos gobiernos disparados por el PSOE hasta la extenuación. Hay algo más detrás de la decisión de la formación verde. Y lo primero que viene a la mente son elecciones anticipadas en las que, siguiendo el viento de cola de lo que está ocurriendo en Europa, Vox podría reforzar su estatus, tanto en las autonomías como en el Gobierno central. Nada han dicho de lo que ocurrirá en los ayuntamientos. Entre las posibles causas de esta actuación de Vox un tanto improvisada, incluso sospechosa, en ‘Génova’ apuntan a que los de Abascal quieren esa notoriedad que han perdido en los últimos meses. Además, no hay que desdeñar la irrupción de Alvise en el Parlamento Europeo, con tres escaños y 800.000 votos, que ha supuesto una presión electoral para los de Abascal que les genera tensión. Pero más de poder que de política migratoria. Los menas parece que no son el problema. Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox, no ha parado hasta convertirlos en imposibles y hoy protagoniza la estafa más grande de la política española, en opinión del que pudo ser su impulsor hacia la Moncloa.

Castilla y León, cuyos dirigentes se han mostrado hasta ahora tranquilos por la ruptura de un pacto que no veían o decían no ver, tendrá que gobernar en minoría, como el resto de autonomías en su situación. El hecho es lo que hará el PSOE para destruir la torre de naipes que ayer cayó por su propio peso, porque en estos momentos es el gran beneficiado. Cada niño aparcado por esta política es un potencial como el niño Yamal. El PP aceptaba un reparto voluntario y se comprobó que no funciona; a Vox no le funciona. Se trata de 267 niños negros frente a los 30.000 niños ucranianos que ya se han acogido en España. Y Mañueco lo dejaba claro ayer con la disposición de mantener su apoyo a la acogida humanitaria. Porque lo contrario, el odio al color de la piel, tiene nombre.

