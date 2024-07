Retrasos que salen muy caros a la ciudad

Creado: Actualizado:

No es el único, y forma parte de un suma y sigue que parece interminable. El de los proyectos en la capital leonesa cuya ejecución se comprometió con la ayuda de los fondos europeos en los planes Edusi, que finalmente no podrán cubrirse porque no se han ejecutado en los plazos comprometidos. Un goteo de incumplimientos que le saldrá muy caro a las arcas públicas de la ciudad (2,6 millones hasta el momento). Se suma ahora medio millón de euros, que corresponde a las obras de la Ronda Interior, aún embarrada en un farragoso proceso que a la larga beneficiará al tráfico en la ciudad, pero que en los últimos meses ha complicado la circulación en la zona del Espolón. Es, en todo caso, un proyecto largamente esperado por los leoneses, cuyo final del túnel aparece ahora más cercano. Los tres últimos ocupantes del grupo de doce edificios que han de ser derruidos para dibujar las nuevas vías de comunicación interna en la ciudad han entregado ya sus llaves. A partir del próximo jueves, la piqueta podrá abrir al fin camino a un nuevo trayecto en lo que antes eran antiguas viviendas en un barrio que alumbra un nuevo diseño. Lástima que tenga que ejecutarse con cargo a los ciudadanos tras la millonaria pérdida de ayudas por los recurrentes retrasos municipales.