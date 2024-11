Un buen año de estreno de la Variante

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El balance del primer año de funcionamiento de la Variante de Pajares, que se cumple el próximo viernes, deja un reto cumplido: el de rondar el millón de viajeros en una infraestructura que ha revolucionado el tráfico ferroviario del noroeste peninsular. La prueba de que este éxito parece que ha venido para quedarse es que el registro de usuarios se ha disparado mes tras mes empujado también por la entrada en servicio del tren Avril, que ha propiciado campañas de ofertas que colgaban en horas el cartel de ‘no hay billetes’ para impulsar los trayectos al Mediterráneo. Las conexiones a destinos como Alicante y Valencia han consolidado el éxito de las conexiones pese a que no ha faltado, en el capítulo del debe, un largo listado de incidentes y retrasos que ha lastrado la brillantez de este estreno. Pero en el marco de este balance no sería justo obviar que desde la provincia de León es impepinable reivindicar que no hay solución palpable por parte del administrador ferroviario al expolio del agua que han sufrido los pueblos de esta vertiente de la cordillera Cantábrica. Es la deuda permanente que la Variante de Pajares mantiene con esta provincia, un sacrificio demasiado oneroso pese a las buenas cifras que se exhibirán durante los próximos días.