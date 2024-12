Los peajes pasan de bulo a amenaza real

Creado: Actualizado:

El debate sobre la necesidad de bonificar o incluso suprimir peajes en España parece que tiene mucho de trampantojo a la luz de lo que se está debatiendo en realidad en Europa. Estos días ha llegado un aviso desde Bruselas a los países que no están activando las nuevas normativas para mantener los pagos por circular e incluso para ampliarlos a otros viales, que en el caso español serían las actuales autovías. Resulta que se prueba que aquello de que la obligación de imponer nuevas tasas no era un bulo, como se defendió por parte del actual Gobierno. Existían sobre el papel unos acuerdos que los medios de comunciación han ido publicando sucesivamente mientras en La Moncloa la consigna era el desmentido. La realidad es que la Unión Europea ha dado este lunes a España, junto a otros siete países, un ultimátum para que adopten plenamente a sus ordenamientos jurídicos las normas aprobadas sobre peajes y lo que se han venido en llamar ‘viñetas’ por el uso de infraestructuras viarias. Recuerda que la información se remitió ya en 2022, a pesar de los reiterados desmentidos gubernamentales, y plantea una amenaza abierta sobre que habrá denuncia si no se activan. El plan europeo pasa por establecer un sistema definitivo que es, como mínimo, impopular.