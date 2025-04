La tragedia vuelve a la mina con más dudas si cabe que nunca

Creado: Actualizado:

El dolor ensombreció ayer de nuevo las viejas cuencas carboneras, con una tragedia que desató, en principio, sorpresa. Cuando parecía que la minería energética se había extinguido en la provincia de León, retornó con fuerza a las noticiarios nacionales para presentar un nuevo siniestro mortal que segó cinco vidas y dejó cuatro trabajadores heridos. Ocurrió en territorio asturiano, pero a escasa distancia de Laciana, en la conocida explotación de Cerredo, donde ya hubo víctimas mortales en otros momentos y que, al parecer, tenía licencia para realizar exploraciones de investigación para determinar la posibilidad de recuperarla para producir grafito. Ese es la pauta legal que se dio a conocer ayer pero, desde el primer momento, fueron las propias autoridades asturianas responsables las que plantearon que habrá que investigar a fondo lo ocurrido.

El nuevo siniestro llega cuando aún no ha cicatrizado el último. El que acabó con la vida de seis personas, hace más de una década, en el pozo Emilio del Valle. Ni siquiera hay sentencia. No ha llegado a las familias ese escaso consuelo que generaría conocer la verdad judicial. No se puede obviar que son casos especialmente complejos, con ramificaciones empresariales, de seguros, de responsabilidades... que generan ingente material legal a estudiar y complejas hipótesis técnicas sobre lo ocurrido, por la destrucción que genera la propia explosión bajo tierra. Pero no parece admisible tanto tiempo de espera. Y quizá sea ahora un elemento de preocupación añadida para las familias de los mineros muertos y heridos en la jornada de ayer, por esa sensación sobre lo que les aguarda. Con tiempos inaceptables, como está ocurriendo en el caso del accidente de 2013 en Llombera.

Por respeto a las víctimas, a las familias y a la sociedad, en general, desde un trabajo riguroso con la necesaria prudencia y responsabilidad, hay que agilizar las explicaciones y fijar las responsabilidades.