El salto del fútbol profesional y la necesidad de apoyo

Creado: Actualizado:

El ansiado ascenso al fútbol profesional ya se ha hecho realidad en la ciudad de León y en Ponferrada siguen muy vivas las opciones de alcanzarlo. En la Cultural, la cúpula delegada por la Academia Aspire trabaja en el diseño de un proyecto deportivo que nace con el objetivo fundamental de alcanzar la permanencia. Lo vivido hace unos años debe servir de experiencia para armar un equipo y un entorno con capacidad para consolidarse. El incremento del presupuesto es un buen ejemplo de ese cambio radical que se vivirá en pocas semanas, cuando empiecen a desfilar por el Reino de León equipos históricos del fútbol español. Pero nadie debe olvidar la importancia de que la ciudad y la sociedad se impliquen. Y también las empresas, ya que no serán pocas las que logren beneficios. Hay mucho que ganar con esta nueva era. Sería una pena dejar pasar otra oportunidad para León.