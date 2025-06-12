Día clave para los nuevos universitarios sin igualdad

Creado: Actualizado:

Los más de 2.000 chavales que han hecho este año la selectividad conocerán hoy una nota que será decisiva para determinar su futuro como universitarios. En los últimos años se ha producido una inflación de las notas de corte en la Universidad de León que encarecía las plazas en las titulaciones más demandadas. Ahora, a medida que se vayan repartiendo las matrículas surgirán esas nuevas notas límite del próximo curso, que en el caso de Castilla y León se gestionan con un programa centralizado. Las cosas han cambiado en los últimos tiempos pero sigue pendiente la reclamada y necesaria igualdad entre todos los territorios de España. El problema tiene efectos conocidos, como son las ‘primas’ que tienen algunas autonomías del sur que son menos exigentes que las del norte.