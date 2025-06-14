Hacia el frente común por la defensa de La Bañeza

Creado: Actualizado:

Parece que la presión ciudadana, sindical, institucional y política empieza a otorgar una cierta esperanza hacia el futuro de La Bañeza. De momento los planes de Azucarera hacia su factoría leonesa siguen inalterados, pero se están sumando pilares fundamentales para alcanzar ese frente común que se hace imprescindible para conseguir que la planta permanezca abierta. Ayer, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió a sumarse a ese «frente común». Luis Planas se pronunció claramente a favor del esfuerzo para conseguir evitar el cierre. Así, se confirma el respaldo hacia la demanda de Gobierno central y de la Junta. En las calles de León también se escuchó ayer el clamor de la sociedad en favor de la industria.