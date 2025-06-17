Apoyo concreto para sostener el pilar de la economía leonesa

Creado: Actualizado:

La economía española sufre, de manera estructural, un minifundismo que condiciona todo y genera graves consecuencias. Frente a otros países que han alcanzado unos niveles óptimos de industrialización, el caso español ofrece esa singularidad, se basa en una economía cargada de pequeñas y medianas empresas, y con un enorme volumen de trabajadores autónomos.

Si ese es el andamiaje del modelo a nivel nacional, la situación se agrava aún más si cabe en los territorios alejados de los grandes ejes de desarrollo. En general, el peso de pymes y autónomos es enorme en toda la Comunidad de Castilla y León, y en el caso leonés se acentúa todo esto como consecuencia, entre otras cosas, de la desaparición en los últimos tiempos de las grandes compañías existentes en la provincia, que estaban centradas en el sector minero y en la producción eléctrica. Conocida esta estructura, son reiteradas las demandas reclamando que se incentive a los autónomos, tanto a los veteranos del sector con fórmulas concretas para que sigan activos o puedan traspasar sus negocios, como también con mejoras y atractivos para impulsar a los emprendedores a abrirse camino para generar actividad y empleo allá donde nadie más podrá hacerlo.

El descenso en el número de autónomos es un problema grave, que se vio agravado por las secuelas que dejó en el panorama económico la pandemia del covid. Un golpe duro que acabó con las esperanzas de renovación de la actividad que se habían suscitado al superar la grave crisis que afectó a España a partir de 2007.

La Junta presentó ayer la estrategia Relevacyl, que prevé ayudas de hasta 20.000 euros por el traspaso de la actividad de un autónomo para que siga vivo su negocio. Se trata de conseguir que se mantengan abiertas las pequeñas empresas que son viables. Un apoyo concreto para intentar frenar la sangría de cierres que sufre la provincia y, de manera especial, el mundo rural.