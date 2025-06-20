Condena rotunda al ataque contra la sede socialista

Creado: Actualizado:

En Democracia hay unos mínimos imprescindibles que deben ser exigidos a todos. El respeto es el puntal sobre el que descansa el ejercicio de la libertad. Es entendible el estupor y la indignación en la sociedad que produce la corrupción de la que se acusa al corazón de la cúpula del PSOE. Incluso entre los propios militantes socialistas y sus cargos públicos, que nada tienen que ver con ese entramado. La pauta de actuación es obvia: máxima condena y exigencia de investigación y depuración de responsabilidades, tanto internas como por la Justicia. Pero también deben censurarse los excesos, como las pintadas realizadas en la fachada de la sede de León. Los culpables están claros. Pero cabe preguntarse si debe aceptarse tanta tensión que alienta a los incontrolados.