Un campo leonés abierto a las nuevas posibilidades

Creado: Actualizado:

El campo leonés debe mirar al futuro con ambición y esperanza. Los regadíos modernizados van haciéndose poco a poco realidad, y los agricultores tienen incluso una cierta deuda moral con la sociedad, que financia parte de esas mejoras, esforzándose por conseguir unas producciones que sean cada vez más competitivas. Ahora se plantea como oportunidad el cultivo de la adormidera. En la provincia hay una empresa que ya tiene licencia para cultivarla en el Porma. El director agrícola de Alcalíber, la única compañía española especializada en este cultivo —tanto para producirlo como para transformarlo— acudió a La Bañeza para analizar su potencial en León. Se adapta bien al suelo y no precisa gasto en maquinaria. Su opción como alternativa a la remolacha no debería despreciarse.