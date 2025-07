León, un diamante turístico en bruto

Creado: Actualizado:

La provincia de León, como coincidieron reputados expertos ayer en la apertura del V Congreso de Turismo de Diario de León, «lo tiene todo». Un patrimonio que acapara el 60% del español, con joyas como la Catedral, San Isidoro, Las Médulas o el Camino de Santiago; una naturaleza desbordante con la mayor concentración mundial de reservas, y una gastronomía que seduce paladares. Sin embargo, el desafío no radica en la demanda —que fluye con vigor—, sino en una oferta que aún no alcanza la altura de tan colosal potencial. Alcaldes, empresarios y conservacionistas coinciden en su diagnóstico: León es un destino privilegiado, pero requiere una estrategia audaz para transformar su riqueza en una experiencia de calidad. León tiene un capital extraordinario, pero también una responsabilidad inmensa. Se trata de construir un modelo turístico que no se conforme con lo que ya existe, sino que lo eleve y lo proyecte al mundo con ambición. León está ante una oportunidad histórica. Tiene el lienzo, los colores y el talento para pintar una obra maestra turística. Pero, como en toda gran creación, el éxito depende de la precisión del trazo, la visión estratégica y el compromiso colectivo. Es hora de que León no solo «lo tenga todo», sino que lo ofrezca con la calidad que el mundo espera y merece.