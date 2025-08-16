Investigar es difícil pero imprescindible

Creado: Actualizado:

Los expertos en incendios suelen destacar que la primera complicación que se genera en las investigaciones reside en la destrucción de pruebas por el propio fuego. No es una labor sencilla, también enredada por ese efecto conocido de ley del silencio, que ensombrece una buena parte de los episodios del mundo rural por una solidaridad mal entendida o más probablemente por temor a las represalias entre personas que conviven muy cerca. Pero resulta imprescindible elevar el nivel de exigencia hacia las autoridades para intentar aclarar en todo lo posible el origen de esta oleada de incendios que asola un buen número de territorios. Las primeras identificaciones ya se han producido y parece que se repite un patrón, con personas de algún modo vinculadas precisamente al mundo del monte e incluso a los fuegos. Ayer desde Galicia se proponía usar la prisión provisional, sin ningún titubeo, a los detenidos para evitar el riesgo de que reincidan. Estamos en una situación que supera todos los límites y, por lo tanto, deben tomarse las medidas necesarias para frenar esta locura. Los nuevos heridos, miembros de la UME que participaban en la extinción en la Cabrera, ponen de manifiesto ese riesgo personal evidente que debe tenerse en cuenta a la hora de calibrar el alcance de esta grave crisis.