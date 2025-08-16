Precariedad hacia Asturias, también en verano

Creado: Actualizado:

El problema del invierno en el acceso hacia Asturias por carretera es inevitable. La nieve complica las cosas en la nacional a su paso por el puerto de Pajares y también por la autopista de peaje, cuando los temporales arrecian con fuerza. Pero en las últimas semanas se ha generado una duda a los conductores. En pleno agosto, en pleno puente festivo, las cosas no están fáciles para usar la AP-66, especialmente mutilada por las obras. Más allá de la polémica sobre si debe permanecer o no en el tiempo el pago por usar esta vía, lo cierto es que se ha convertido en una ruta tortuosa para quienes cruzan la Cordillera Cantábrica entre León y el Principado. Las quejas son entendibles y deberían minimizarse, en todo lo posible, los problemas que se suscitan en la circulación viaria.